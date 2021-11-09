Новоназначенная министр Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственное участие в переговорах по Донбассу
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Кузьмин Александр / УНИАН
Участие новоназначенного министра по вопросам временно оккупированных территорий Ирины Верещук в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока будет носить «ознакомительный характер».
Об этом спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил в комментарии Интерфаксу 9 ноября.
«Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственное участие в консультациях ТКГ, поскольку ей, как профильному вице-премьер-министру, сначала нужно ознакомиться с ситуацией. Ситуация там непростая. Одно время пойдет на понимание специфики и логики переговоров», — рассказал Арестович.
8 ноября в эфире телеканала «Дом» Верещук рассказала, что хочет увидеть работу Трехсторонней контактной группы изнутри и перечислила свои задачи в ТКГ: открытие КПВВ, вакцинация и защита интересов граждан.
Очередное заседание контактной группы состоится в среду, 10 ноября.
Отметим, что 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал нардепу от «Слуги народа» Андрею Костину право временно исполнять обязанности первого заместителя главы делегации — вместо Алексея Резникова, назначенного министром обороны. В то же время Костин и дальше будет параллельно представлять интересы Украины в политической подгруппе ТКГ.
- 4 ноября 2021 года нардепа от «Слуги народа» Ирину Верещук назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Верещук уже заявила, что проведет аудит всех решений Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 ноября министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны. Он заменил в должности Андрея Тарана.