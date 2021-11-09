Instagram готовится к вводу платных подписок на блогеров. В App Store появились расценки
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
В соцсети Instagram в скором времени появятся платные подписки на авторов контента. Функция появится в приложении и позволит пользователям платить за эксклюзивный контент.
Как пишет TechCrunch, соцсеть в онлайн-магазин App Store добавила стоимость платной подписки, но самом приложении Instagram новых функций пока нет.
В TechCrunch отмечают, что это может говорить о запуске тестирования функций с авторами контента в США, перед полноформатным запуском, но vc.ru пишет, что цены уже можно посмотреть и в России (в рублях).
От Instagram официального релиза еще не было, но в мае этого года в руководстве соцсети говорили, что работают над «эксклюзивными историями».
Пока неизвестно, когда появится нововведение. Вероятно, уже скоро.
- В октябре Instagram открыла всем пользователям доступ к возможности прикреплять гиперссылки в Stories вне зависимости от статуса аккаунта.
- До этого разработчики Instagram начали тестировать функцию оповещения пользователей о сбоях в приложении. Оповещения будут приходить во время массового сбоя или интенсивных жалоб пользователей, например, через сервис Downdetector.