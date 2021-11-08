«5 канал» и «Прямой» перешли в собственность нового холдинга «Вільні медіа». Что о нем известно?

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Пресс-служба телеканала "Прямой"

Телеканалы «5 канал» и «Прямой», принадлежавшие пятому президенту Петру Порошенко, перешли в собственность новосозданного медиахолдинга «Вільні медіа».

Об этом говорится в заявлении на сайте «5 канала».

Владельцами холдинга, согласно заявлению, являются «медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами». Они создали его «осознавая опасность, которую создает закон об олигархах для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил».

Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива каналов. «Подчеркиваем, что таким образом трудовые коллективы являются крупнейшим акционером», — добавляется в заявлении.

Кроме того, канал отметил, что согласно требованиям антикоррупционного законодательства народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам. Подчеркивается, что каналы были приобретены «по рыночной цене».

«Значительная сумма соглашения отражает существенный вклад, который семья Порошенко и связанные с ней компании внесли в создание, поддержку и развитие свободной демократической печати. Соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены, расчеты будут произведены в соответствии с условиями заключенного соглашения», — сообщается в заявлении.

Медиахолдинг «Свободных медиа» в ближайшее время заключит с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Что известно о «Вільних медіа»?

Согласно данным из Реестра юридических лиц, холдинг был зарегистрирован 5 ноября. Его уставный капитал составляет 10 тысяч гривен. Среди основателей указаны нардепы от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, Владимир Арьев, Ирина Фриз и Виктория Сюмар, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко и телеведущие «5 канала» Яна Конотоп, Лариса Губина и журналистка «Прямого» Светлана Глуховская. Ни один из основателей не владеет долей акций более 25%.