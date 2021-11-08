ГБР передало еще одно дело против Тупицкого в суд — за незаконные выплаты сотрудникам КСУ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Государственное бюро расследований передало в суд еще одно уголовное дело против отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
После того как в 2020 году президент Владимир Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, он продолжил руководить судом.
«Для этого бывший глава суда дал руководителю Бухгалтерской службы КСУ — главному бухгалтеру незаконное указание использования его личного ключа с квалифицированной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы «Клиент казначейства — Казначейство» с целью подписания бухгалтерских документов в электронной форме от его имени. Также он передал ей защищенный носитель с собственной электронной подписью», — говорится в сообщении.
Таким образом, главный бухгалтер КСУ с использованием электронной подписи Тупицкого в декабре-феврале подписала 207 документов о различных выплатах сотрудникам Конституционного суда.
Действия Тупицкого квалифицированы по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), а главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации) УК Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ.