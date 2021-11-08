ГБР передало еще одно дело против Тупицкого в суд — за незаконные выплаты сотрудникам КСУ

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Государственное бюро расследований передало в суд еще одно уголовное дело против отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

После того как в 2020 году президент Владимир Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, он продолжил руководить судом.

«Для этого бывший глава суда дал руководителю Бухгалтерской службы КСУ — главному бухгалтеру незаконное указание использования его личного ключа с квалифицированной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы «Клиент казначейства — Казначейство» с целью подписания бухгалтерских документов в электронной форме от его имени. Также он передал ей защищенный носитель с собственной электронной подписью», — говорится в сообщении.

Таким образом, главный бухгалтер КСУ с использованием электронной подписи Тупицкого в декабре-феврале подписала 207 документов о различных выплатах сотрудникам Конституционного суда.

Действия Тупицкого квалифицированы по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), а главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации) УК Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.