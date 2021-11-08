Астронавт Ван Япин стала первой китаянкой, вышедшей в открытый космос
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- София Телишевская
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Xdomo Fab / Flickr
В рамках миссии 41-летняя астронавтка Ван Япин стала первой китаянкой, побывавшей в открытом космосе. Она вышла за пределы станции «Тяньгун», которую строят специалисты.
Об этом сообщает издание Xinhua.
Седьмого ноября в 18:51 по пекинскому времени астронавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции, а уже в 20:28 астронавты покинули основной модуль и вышли в открытый космос.
Для Чжай Чжигана этот выход в открытый космос стал вторым после 13 лет перерыва, а вот Ван Япин стала первой китаянкой, вышедшей в открытый космос.
Ожидается, что космонавты установят новый рекорд по продолжительности китайских миссий в космосе — 6 месяцев. Предыдущий рекорд составил 3 месяца, он принадлежит экипажу «Шэньчжоу-12», который находился в космосе с июня по сентябрь 2021 года.
- Китай сейчас строит свой аналог Международной космической станции. МКС завершит свою работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию «Тяньгун» уже к 2022 году.