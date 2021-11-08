США отправили Украине еще два военных катера типа Island
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Посольство США в Украине
США отправили Украине еще два военных катера типа Island. Они прибудут в порт в Одессе.
Об этом пишет посольство США в Украине в своем Facebook.
Катера отправились из города Балтимор в штате Мэриленд.
«Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО», — подчеркнули в посольстве.
- В январе 2021 года украинские моряки отправились в США, чтобы пройти подготовку по освоению катеров класса Island, которые ранее получил флот Украины.
- В марте Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. Пакет USAI содержит два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV (США уже передали шесть таких).