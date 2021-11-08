В Никарагуа диктатор Ортега идет на четвертый президентский срок. «Выборы» прошли под надзором, а все оппоненты — в тюрьме

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В Никарагуа 7 ноября прошли так называемый выборы президента, по результатам которых действующий президента Даниэль Ортега пойдет на четвертый срок правления.

Как передают «Голос Америки» и La Jornada, Ортегу уже предварительно объявили победителем на выборах (якобы набрал 75%), однако официальные данные будут объявлены через несколько дней.

Ряд западных стран не признают результаты выборов, а президент США Джо Байден уже назвал их фикцией. По данным СМИ и правозащитников, выборы прошли под надзором 30 тысяч полицейских и солдат. Реальных соперников у Ортеги не было — еще с мая около 40 оппозиционных деятелей находятся в тюрьме, среди которых семеро потенциальных кандидатов в президенты. Их обвинили в «подрыве суверенитета».

Официально в выборах с Ортега «участвовали» пять кандидатов, но все они признаны пособниками режима.

Вместе с Ортегой при власти останется его жена Розария Мурильо — она снова станет вице-президентом страны.