Без воды, света и лекарств. За восемь лет войны на Донбассе боевики обустроили более 160 мест пыток

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Константин Стрелец / «Бабель»

На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях восьмой год подконтрольные России боевики пытают гражданских людей, журналистов, волонтеров и военных.

По данным заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, на территории оккупированного Донбасса действует или действовало более 160 мест пыток.

В Донецкой области известно о 90 таких незаконных тюрьмах, в Луганской — о 70.

«Большая часть мест пыток появлялись стихийно. Незаконные вооруженные формирования еще в начале конфликта создавали свои «базы» в различных административных зданиях, захватывали частные и государственные предприятия, например, гостиницы, склады «Новой почты» или помещение «Артемуголь», и в этих же местах держали местных жителей, пытавшихся противостоять режиму псевдореспублик, или даже тех, кто просто проходил мимо этих объектов», — отметил Мамедов в колонке для «Радио Свобода».

По его словам, в качестве застенков представители незаконных вооруженных формирований не пренебрегали использовать и подвальные помещения детских садов и учебных заведений.

Мамедов объясняет, что отдельные главари иррегулярных формирований имели собственные «подвалы», чтобы запугивая и издеваясь над людьми, закрепить свою власть.

То есть они психологически и физически угнетали людей, чтобы запугать их и с меньшим сопротивлением установить контроль над территорией.

«Незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» удерживали и удерживают людей в бесчеловечных условиях: без воды, воздуха, нормального питания, возможности для отправления физиологических потребностей, без медицинской помощи. Они применяют физическое и психологическое насилие, в частности имитации расстрелов», — отметил заместитель генерального прокурора.

Он добавил, что подобным пыткам подвергают и людей в оккупированном Россией Крыму.