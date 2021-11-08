В Луганской области боевики при обстреле повредили газопровод. Без газа остались 773 дома
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- София Телишевская
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
Российские наемники в Луганской области при обстреле повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи села Нижнее. Из-за обстрела возник пожар — 773 абонента остались без газоснабжения (445 — в селе Нижнее, 328 — в селе Крымское).
Об этом сообщает пресс-служба АО «Луганскгаз».
Повреждение газопровода повлекло за собой возникновение огненного факела высотой несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.
Сейчас специалисты обследуют газопровод и устанавливают степень его повреждения.
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