Суд Харькова трижды отказал «ОПОРЕ» в пересчете голосов на выборах мэра
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Харьковский окружной административный суд трижды за день отказал гражданской сети «ОПОРА» в удовлетворении исков о пересчете голосов на выборах мэра города.
Об этом из зала суда сообщает «Суспільне».
Представитель сети Николай Зинченко оспаривал подсчеты голосов в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах, поскольку там были неточности в протоколах избирательных комиссий. В этих районах сеть фиксировала фальсификации в пользу кандидата Игоря Терехова, которого территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила мэром Харькова.
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- 1 ноября ТИК объявила, что секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов набрал на выборах 50,66% (146 240 голосов). По данным альтернативного подсчета голосов гражданской сетью «ОПОРА», результат Терехова колебался на грани 50%, что свидетельствовало о возможности второго тура.
- «ОПОРА» заявила, что обжалует результаты выборов мэра через суд. Конкурент Терехова Михаил Добкин, который набрал 28,4% голосов, также заявил, что пойдет в суд.