Спикер Зеленского: Продолжение «нормандского формата» под большим вопросом
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что продолжение «нормандского формата» переговоров находится под большим вопросом.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».
«Сам «нормандский формат», его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в «нормандском формате» на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка «нормандского формата» под большим вопросом», — заявил Никифоров, комментируя итоги поездки украинской делегации на саммит COP26 в Глазго.
- «Нормандский формат» — это переговоры глав государств Украины, Франции, России, федерального канцлера Германии («нормандской четверки») по войне на Донбассе.
- В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Живая встреча в Парижа прошла в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично уходит от подготовки встречи.