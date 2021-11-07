Ущерб от наводнения в Германии оценили в рекордные €29,2 млрд. Фонд ЕС помочь не может — денег почти нет
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Крупнейшее разрушительное наводнение на западе Германии, которое произошло в июле этого года, нанесло ущерб на рекордную сумму в €29,2 миллиарда. Это в несколько раз больше, чем ущерб от наводнений в 2002 и 2013 годах.
Как сообщает Deutsche Welle, вышеуказанная сумма значилась в направленной в Еврокомиссию заявке от правительства ФРГ на получение финпомощи из Фонда солидарности Евросоюза для ликвидации последствий природных катастроф.
Больше всего денег нужно на земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Часть средств нужна для ликвидации последствий в Баварии и Саксонии. За финпомощью от фонда также обратились Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Австрия, но общий объем убытков значительно превосходит объем фонда.
До сих пор в фонде ежегодно было €1,3 млрд, при этом часть этой суммы предназначалась для выплат третьим странам. По данным DPA, из свободных средств в этом году осталось меньше половины — €40,7 млн. Фонд не сможет покрыть и пятую часть ущерба Германии.
- На западе Германии наводнение началось после продолжительных ливней, которые шли с 12 июля. Больше всего пострадали регионы близ границ со странами Бенилюкса. Погиб 181 человек. Также от наводнений пострадали Бельгия, Нидерланды и Австрия.
- В Германии проверяют действия местной власти перед наводнением из-за возможного игнорирования предупреждений об угрозе.