Исследователи нашли в Помпеях комнату рабов с предметами быта

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Ministero della Cultura

Археологи в Помпеях раскопали комнату рабов, что дает большее понимание повседневной жизни помпейцев, которые погибли в результате извержения вулкана.

Об этом 6 ноября сообщает Министерство культуры Италии.

Комнату нашли в результате раскопок виллы Чивита Джулиана. В комнате было одно высокое окно и никаких украшений на стенах, однако сохранились остатки трех деревянных кроватей: две из них были размером 1,7 метра, а одна — 1,4 метра, что, возможно, указывает на то, что там жила семья с ребенком. Вблизи деревянного сундука находились металлические предметы и ткани, которые «кажутся частью упряжи для лошадей». Также исследователи обнаружили деревянный рулевой элемент колесницы.

Горшки и другие личные вещи находились под кроватями, а восемь амфор (это старинный сосуд, которые использовали как кувшин для хранения) находились в углу.

Эта вилла с панорамным видом на Средиземное море на окраине древнеримского города считается одной из самых значительных недавних находок в Помпеях.

Извержение Везувия началось днем 24 августа (по другим данным 24 октября) 79 года н. э. и привело к гибели трех городов — Помпеев, Геркуланума, Стабии, а также нескольких сел и вилл. Извержение было настолько сильным, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпеев погибли около 2 тысяч. Большинство жителей покинули город до катастрофы, но точное число погибших неизвестно.