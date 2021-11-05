Глава Минздрава Виктор Ляшко выбрал кандидата на должность главы Нацслужбы здоровья

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Міністерство охорони здоров'я України

Министр здравоохранения Виктор Ляшко будет рекомендовать Кабинету министров назначить на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталью Гусак.

Об этом он рассказал журналистам после собеседования с кандидатами 5 ноября, передает Интерфакс-Украина.

«Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, который не был в НСЗУ. Поэтому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак, которая сегодня замглавы Черновицкой областной госадминистрации», — пояснил Ляшко.

По его словам, Гусак получила наивысшее количество баллов по результатам конкурса, к тому же большинство наблюдателей, присутствовавших на собеседованиях, отдали свои голоса за нее.

«У нее опыт управленческий. Моя идеология, которую я озвучил: НСЗУ в свое время развивалась как стартап. У них был лидер-визионер, двигавший вперед и понимавший, для чего нужно, чтобы была создана Нацслужба здоровья. Сегодня она вышла на центральный орган исполнительной власти, оперирующий бюджетом — в следующем году будет 158 млрд гривен», — заявил министр и отметил «огромную ответственность» нового главы Нацслужбы.

Отметим, что на втором месте по результатам конкурса и собеседования был и. о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов, третья — замглавы НСЗУ Татьяна Бойко.

Наталья Гусак ранее была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы «ULEAD с Европой». С января 2020 года является замглавы Черновицкой ОГА, курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.