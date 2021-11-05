Прогноз погоды в выходные: В Украину заходит похолодание, тепло будет только на юге и востоке

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Alexey Marcov / Pixabay

В первые выходные ноября в Украине начнется похолодание, только на юге и востоке температура повысится до +18 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре

По данным синоптиков, прохладный воздух будет поступать с западных и юго-западных направлений, в то же время будет повышаться атмосферное давление, поэтому осадков будет меньше, а прояснений больше.

В субботу, 6 ноября, дождя не ожидается только на юге Украины, в Карпатах он будет даже с мокрым снегом. Ветер западный, 7—12 м/с.

В южных и юго-восточных областях ночью и утром будет туман.

Температура ночью +5...+10 °С, в западных областях +1...+6 °С; днем воздух прогреется до +8...+13 °С, в южной части и восточных областях ожидается до +18 °С; на высокогорье Карпат ночью около 0 °С, днем +3...+6 °С.

В воскресенье, 7 ноября, слабый дождь возможен только днем на Закарпатье. Ветер южный с переходом в западный, 5—10 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.

С понедельника, 8 ноября, синоптики прогнозируют понижение температуры и осадки в большинстве областей. На протяжении недели похолодание усилится, днем температурные столбики будут показывать +4...+7 °С. Ночью возможны небольшие морозы.