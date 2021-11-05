На Донбассе ранен украинский военный. Боевики обстреляли пять направлений

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Степанов Анатолий / УНИАН

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрела боевиков ранение получил один украинский военных.

Как сообщает штаб ООС, военному оказали медицинскую помощь и эвакуировали, состояние здоровья оценивают как удовлетворительное. Где именно был ранен военный в штабе не уточняют.

В целом с начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Вблизи Причепиловка (Луганская область) боевики открыли огонь из крупнокалиберных минометов, а в направлении Болотенного, Крымского и Луганского стреляли из 82-мм минометов.

Вблизи Лебединского (Донецкая область) украинские военные попали под обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отмечают, что украинские военные открывали ответный огонь.