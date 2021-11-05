В США нашли окаменелости животного, которым свыше 300 миллионов лет
- Автор:
- Олег Панфилович
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В американском штате Юта археологи обнаружили окаменелости неизвестного пока животного, которым, по меньшей мере, 300 миллионов лет.
Об этом пишет CNN.
Точный вид и классификация еще не определены, но находка представляет собой окаменелости четвероногое животное и может быть ранним предком рептилий или млекопитающих.
«Это феноменальный образец. Вы не увидите что-то подобное очень часто, так что это само по себе очень важно», — сказал Адам Марш, ведущий палеонтолог в Национальном парке Аризоны. Специалист также добавил, что это может быть до сих пор неизвестное науке животное.
Сообщается, что окаменелости была найдена в виде полного скелета, а кости находились в своих «жизненных положениях», то есть в том же положении, что и при жизни животного.
По словам Адама Хаттенлокера, доцента Университета Южной Калифорнии, окаменелость, по-видимому, является ранним амниотом, наземным позвоночным, откладывающим яйца. Полный скелет позволяет ученым анализировать эволюцию амниотов, а также предков ранних рептилий и млекопитающих.
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