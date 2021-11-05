Зеленский подписал закон об олигархах

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5599 о деолигархизации.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы государства.

«Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — заявил президент.