Партия «Голос» обвинила Офис президента в блокировании поездки ее депутатов в США
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Партия «Голос» обвинила Офис президента в срыве поездки делегации ее депутатов в США.
Об этом говорится в заявлении партии.
«Голос» утверждает, что сегодня, 5 ноября, делегация из пяти депутатов должна была отбыть с командировкой в США по приглашению американской стороны, чтобы провести ряд встреч. Для этого партии нужно было получить официальную командировку, но ее, как утверждают в политсиле, умышленно сорвали из-за «искусственных бюрократических преград».
«Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов «Голоса» стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой [Офиса президента]. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США. Мы считаем такие действия властей прямым преследованием оппозиции», — сказано в заявлении.
Глава партии Кира Рудык написала в Facebook, что политсила не получила никаких объяснений о причинах отказа в командировке.
«Мы проплачивали поездку самостоятельно, организовывали свои встречи самостоятельно, единственное, что необходимо в таких случаях — это официальная командировка. Ее нам не предоставили. Официально — без всякого объяснения. Неофициально: «мало ли что вы там наговорите», «оппозиция больше не летает», «мы сами выберем, кому и что рассказывать», — написала она.
По словам Рудык, из-за вышеуказанного делегация поехала в США как туристы.
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