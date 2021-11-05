Pfizer заявила, что ее «необычная» таблетка от коронавируса предотвращает смерть на 90%

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Американская компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Об этом говорится в заявлении компании от 5 ноября.

Компания опубликовала предварительные результаты исследования лекарств Paxlovid. По данным Pfizer, из 607 участников испытания, которые получали таблетку в сочетании с препаратом против ВИЧ в течение пяти дней с момента появления симптомов, было шесть госпитализаций и ноль смертей. Для сравнения: 41 госпитализация и 10 смертей из 612 человек, получавших плацебо.

«Мы надеялись, что у нас есть что-то экстраординарное, но редко можно увидеть, чтобы лекарство имело почти 90% эффективности в вопросе защиты от смерти», — сказал доктор Микаэль Долстен, главный научный сотрудник Pfizer.

Участники исследования не были вакцинированы, болели коронавирусом, течение болезни у них было от легкой до умеренной степени тяжести и они считались пациентами с высоким риском госпитализации из-за проблем со здоровьем (ожирение, диабет или болезни сердца). Лечение началось в течение трех-пяти дней после появления первых симптомов и длилось пять дней.

В общей сложности лечение состоит из 30 таблеток, которые вводятся в течение пяти дней. Сюда входят 10 таблеток «Ритановира». Таблетки до сих пор тестировались преимущественно на пациентах из группы высокого риска, но Pfizer также проводит испытания на пациентах с низким уровнем риска и на людях, которые живут в одном доме с инфицированным вирусом.

Компания Pfizer не сообщила подробности о побочных эффектах, но сообщила, что частота проблем в группах была одинаковой и составляла около 20%. Pfizer заявила, что обратится к американскому и международным регуляторам с просьбой разрешить ее таблетку как можно быстрее.

Это не первый в мире пероральный препарат от коронавируса. Есть еще также от американской компании Merck, он называется Молнупиравир. Курс лечения Merck составляет 40 таблеток в течение 5 дней. Этот препарат работает, вмешиваясь в генетический код коронавируса, что является новым подходом к разрушению вируса. 4 ноября Великобритания стала первой страной в мире, которая позволила Молнупиравир. Результаты исследования (в нем приняли участие 775 человек) свидетельствуют, что только 7,3% пациентов, получивших таблетки от Merck, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе получивших плацебо таких было 14,1%.