Легендарная группа ABBA впервые после 40-летнего перерыва выпустила альбом. Он будет последним

Новости

Шведская группа ABBA выпустила свой первый альбом после 40-летнего перерыва. В общем для артистов это девятый альбом.

Об этом говорится на сайте коллектива.

Новый альбом из 10 композиций называется Voyage. Две песни из него — “I Still Have Faith In You” и “Donʼt Shut Me Down” — артисты выпустили еще 2 сентября.

Участники уверяют, что после выпуска нового альбома никаких других песен не будет — группа прекратит существование.

Послушать композиции можно на стриминговых сервисах, таких как Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer и iTunes Store.

Теперь артисты готовятся к концерту, который пройдет в мае 2022 года и будет «революционным», поскольку всемирно известные хиты и новые песни на концерте исполнят цифровые аватары артистов.

Вместе с цифровыми версиями участников на сцене вживую будут играть музыканты.