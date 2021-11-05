Офис президента презентовал OPEN Digest — это новый канал коммуникации о деятельности Зеленского

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 4 ноября презентовал информационный бюллетень OPEN Digest — это новый канал коммуникации, где украинцам будут доносить информацию о деятельности президента Владимира Зеленского.

Как пишут в ОП, сегодня мир «недостаточно информирован» о том, что происходит в Украине и как работает команда Зеленского.

Ермак отметил, что OPEN Digest направлен прежде всего на дипломатов, украинцев за рубежом, журналистов, международных партнеров и тому подобное. В то же время на рассылку могут подписаться все желающие. В ней будет информация о главных событиях в стране, о реформах, визитах и встречах руководства государства с международными партнерами.

Информационный бюллетень OPEN Digest будет доступен на украинском и английском языках, его будут рассылать в конце недели.