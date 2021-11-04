Экс-министр Аваков впервые прокомментировал свою отставку: Не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Александр Чекменев / «Бабель»
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков признался, что ушел в отставку из-за дискомфорта и несогласия с руководством государства.
Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».
«Мы сели и переговорили с президентом — очень откровенно. Я сказал ему: «Это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Мое мнение таково, ваше — такое. Правильно мне уходить в отставку, а вам пытаться находить другие решения», — рассказал экс-министр.
По словам Авакова, проработав более двух лет с президентом Владимиром Зеленским, увидел, что его «компетентность, наверное, не может реализовать себя дальше».
«Я не хочу участвовать в вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить «нет», и это не всем нравится. Я говорю «так нельзя», и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: «Какова ваша точка зрения?» Я говорю: «Это полная чушь, так делать нельзя». Это может не всем нравиться», — добавил он.
- 13 июля Аваков подал в Раду заявление об отставке. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перед заседанием парламента рекомендовал нардепам самостоятельно определиться по увольнению Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку. На его место назначили Дениса Монастырского.