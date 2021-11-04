В США крупные компании обязали вакцинировать своих работников от коронавируса до 4 января

Новости

Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

В США от компаний, насчитывающих 100 или более сотрудников, требуют вакцинировать их от коронавируса двумя дозами Pfizer или Moderna или однодозовым препаратом Johnson & Johnson до 4 января 2022 года.

О введении такого правила управлением по охране труда (OSHA) 4 ноября сообщили в Белом доме.

Как отмечается, непривитые работники будут обязаны еженедельно делать ПЦР-тест на коронавирус.

В то же время OSHA потребует, чтобы работодатели оплачивали работникам время, необходимое для вакцинации, а при необходимости предоставляли больничный, если побочные эффекты будут мешать им работать.

Невакцинированные работники должны постоянно носить маску на рабочем месте.

По подсчетам управления, это правило распространится на 84 миллиона человек.

Кроме того, Министерство здравоохранения требует вакцинировать более 17 миллионов медицинских работников.