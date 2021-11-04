Минздрав разрешил испытать в Украине лекарства компаний Pfizer и Merck против коронавируса

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Министерство здравоохранения разрешило опробовать в Украине препараты против коронавируса производства американских компаний Pfizer и Merck.

Об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава.

В Украине проведут третью фазу исследований препарата «Ритонавир» производства Pfizer. В них примут участие лица, контактировавшие с больными COVID-19.

Также проведут испытания таблеток MK4482-013 («Молнупинавир») производства Merck. В них примут участие люди, проживающие с больными COVID-19. Испытания будут проводиться на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета.