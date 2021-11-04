Лукашенко и Путин подписали документ по интеграции, утвердив 28 союзных программ

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Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко подписали декрет об углублении интеграции двух стран.

Это произошло 4 ноября на заседании Высшего госсовета России и Беларуси, сообщили российские и беларусские СМИ.

Отметим, что речь идет о договоренности создать Союзное государство, на ближайшие два года разработан пакет из 28 союзных программ.

В программах прописаны механизмы развития единого экономического пространства, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран и прочее.

К тому же на заседании обновили военную доктрину и утвердили концепцию миграционной политики Союзного государства.

Кроме того, Россия и Беларусь собираются заключить договор об общих принципах налогообложения.

В ходе заседания Александр Лукашенко также предложил создать общий медиахолдинг.

«Думаю, что здесь нам нужно серьезную реформу провести. Мы могли бы создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, Telegram-каналам и другим «ютюбам», а, собрав их в кулак, за эти же деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг и рассказывать о происходящем. А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим», — сказал он.