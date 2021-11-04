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В Киеве переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Василия Слипака

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Viktor Talashuk / Unsplash

Киевский городской совет переименовал в столице 12 улиц и дал названия двум площадям, скверу и улице. Соответствующее решение приняли на заседании в четверг, 4 ноября.

В Святошинском районе переименовали:

В Соломенском районе:

В Дарницком районе улицу Малоземельную переименовали в улицу Алимпия Галика (киевского живописца и гравера XVIII века, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

В Шевченковском районе:

В Днепровском районе улицу Курнатовского переименовали в улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, идеолога реестрового казачества, первого казацкого гетмана).

А как в документах? При переименовании улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, автомобили и другие документы, в которых указано старое название улицы, остаются в силе.

Кроме того, в Киеве появился сквер имени Василия Слипака в честь всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году. Сквер расположен на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток в Подольском районе. А также в столице теперь есть: