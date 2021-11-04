Украинского политзаключенного отправили в ШИЗО, заставив три дня стоять, несмотря на болезнь ног: в колонии не нашлось другого места
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Людмила Денісова
Украинского политзаключенного Ивана Яцкина, приговоренного к 11 годам колонии строгого режима, отправили в штрафной изолятор российской колонии в Краснодарском крае из-за отсутствия других мест в учреждении.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, получившая информацию от адвоката Яцкина.
«Иван Яцкин в течение трех дней был вынужден стоять на ногах без возможности присесть, поскольку по правилам пребывания в ШИЗО откидная кровать днем пристегивается. Такие действия в отношении гражданина Украины являются пыткой, ведь он страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение», — подчеркнула она.
По словам Денисовой, отбывать наказание, определенное оккупационным «Верховным судом Крыма», Яцкин должен в Кемеровской области, впереди на его этапе исправительные учреждения еще двух областей России.
Также омбудсмен отметила, что обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания, в соответствии с международными стандартами, которые были грубо нарушены тюремщиками.
- Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года по подозрению в государственной измене. После этого его этапировали в Москву. По версии ФСБ, мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». На момент задержания Яцкина его жена Гульнара Кадырова была беременна их третьим ребенком.
- По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и предоставить финансовую помощь его семье. Крымчанин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции.
- В мае 2021 года Яцкина, обвиняемого в «государственной измене» якобы в пользу Украины, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.