Глава фракции «Слуги народа» Арахамия анонсировал отставку еще двух министров. В самой политсиле это не подтверждают
- Автор:
- Олег Панфилович
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Кузьмин Александр / УНИАН
Фракция «Слуги народа» пока не рассматривает новые кадровые ротации в Кабинете министров.
Об этом «Бабелю» рассказала нардеп Евгения Кравчук.
«Пока нет», – ответила она на вопрос о возможных отставках. Вместе с тем глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия анонсировал следующие кадровые изменения в правительстве.
«Две [отставки] есть», – отметил он в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос, планируются ли еще какие-либо изменения в правительстве. Как передает Укринформ, одновременно Арахамия отказался называть фамилии чиновников, об отставках которых может идти речь в скором времени.
- 3 ноября Рада уволила Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Андрея Тарана – с должности министра обороны.
- Уже в четверг парламент назначил Алексея Резникова на должность министра обороны, Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий, Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлию Свириденко – на должность первого – министра экономики.