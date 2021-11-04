Глава фракции «Слуги народа» Арахамия анонсировал отставку еще двух министров. В самой политсиле это не подтверждают

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Кузьмин Александр / УНИАН

Фракция «Слуги народа» пока не рассматривает новые кадровые ротации в Кабинете министров.

Об этом «Бабелю» рассказала нардеп Евгения Кравчук.

«Пока нет», – ответила она на вопрос о возможных отставках. Вместе с тем глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия анонсировал следующие кадровые изменения в правительстве.

«Две [отставки] есть», – отметил он в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос, планируются ли еще какие-либо изменения в правительстве. Как передает Укринформ, одновременно Арахамия отказался называть фамилии чиновников, об отставках которых может идти речь в скором времени.