Флагман Шестого флота США вошел в Черное море. Российские военные начали за ним следить
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Флагман (корабль управления) Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney вошел в черноморскую акваторию, после остановки в Стамбуле.
Корабль будет проводить операции с союзниками и партнерами по НАТО, присоединившись к эсминцу USS Porter (DDG-78), который находится в Черном море с 30 октября.
Как передает Интерфакс со ссылкой Национальный центр управления обороной России, за USS Mount Whitney начали вести наблюдение.
Во вторник, 2 октября, в Черноморском флоте сообщали о проведении учений. Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 совместно с ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» отработали уничтожение морских целей.
- 1 ноября оперативный флот США сообщил о том, что в Черное море идет USS Mount Whitney. На это отреагировал президент России Владимир Путин. «Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Мы можем быстро посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны», — сказал он.
- 22 сентября 2021 года Зеленский призвал НАТО увеличить количество кораблей в Черном море. Он также заявил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом, а также, что страна заинтересована в увеличении количества совместных учений.