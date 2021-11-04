Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки от коронавируса от компании Merck

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Великобритания 4 ноября выдала разрешение на использование таблеток от коронавируса Молнупиравир от американского фармацевтического гиганта Merck. Британия стала первой страной в мире, которая одобрила первое в мире пероральное лекарство от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Merck, а детали пишет The Washington Post.

В Британии Молнупиравир будет под товарным знаком LAGEVRIO. Исполнительный вице-президент компании и президент Merck Research Laboratories Дин Ли отметил, что Молнупиравир является важным терапевтическим дополнением к вакцинам.

Результаты исследования (в нем приняли участие 775 человек) свидетельствуют, что только 7,3% пациентов, получивших таблетки от Merck, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе получивших плацебо таких было 14,1%. Таблетки Merck могут оказаться эффективным средством для борьбы с пандемией, но вакцинация остается на первом месте.

Отметим, что таблетки легче производить, транспортировать, хранить и применять, что делает их особенно привлекательным вариантом для стран с низким и средним уровнями доходов и более слабой инфраструктурой.

Компания Merck уже обратилась к американскому и европейскому регуляторам, чтобы получить разрешение на использование. Однако правительство США уже заранее закупило 1,7 миллиона курсов Молнупиравира на $1,2 миллиарда, или примерно $700 долларов за курс лечения. Соглашения о покупке заключили также Австралия, Сингапур и Южная Корея.

Компания заявила, что планирует произвести 10 миллионов курсов лечения до конца этого года и не менее 20 миллионов в 2022 году. Merck заявила, что будет применять многоуровневый подход к ценообразованию, который будет учитывать способность каждой страны платить за препарат.