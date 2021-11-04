Дрон снял жерло действующего вулкана на острове Ла-Пальма. Извержение показали и через тепловизор

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С помощью беспилотника получилось снять жерло действующего вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма, который извергается с 19 сентября.

Кадры полета над жерлом вулкана и ночную съемку в высоком качестве опубликовало Live Storms Media.

На видеозаписях показана активная фаза извержения. На дневном видео видно, как вулкан выбрасывает фонтан лавы и пепла на высоту более 460 метров. В ночном видео отчетливо видны потоки лавы и фонтан из жерла.

Вблизи эпицентра извержения ученые также установили тепловизор, который позволил посмотреть на вулкан с другого ракурса.