Рада увеличила расходы на закупку кислородных станций. Глава парламента безотлагательно подпишет закон

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5460 по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций в больницах. За соответствующее решение проголосовали 336 народных депутатов.

Также Рада проголосовала за безотлагательное подписание закона спикером Рады Русланом Стефанчуком.

Законом вносятся изменения в государственный бюджет Украины на 2021 год и предусматривается создание двух новых бюджетных программ:

«Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения» на 650 миллионов гривен;

«Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций» на 150 миллионов гривен.

Авторы отмечают, что учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций — единственный способ обеспечить кислородную независимость больниц.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.