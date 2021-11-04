Глава Гостаможслужбы Павел Рябикин возглавил Министерство стратегических отраслей промышленности

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Верховная Рада проголосовала за назначение руководителя Гостаможслужбы Павла Рябикина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. Такое решение поддержали 237 депутатов.

Павлу Рябикину 56 лет, он уроженец Киева. Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права.

Он успел поработать в разных ведомствах и сферах. При президенте Викторе Ющенко был замминистра транспорта и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании.

В 2014—2015 годах работал замглавы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко. С 2017-го по ноябрь 2020-го руководил государственным аэропортом «Борисполь».

18 ноября 2020 года Кабинет министров назначил Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

До этого трижды был избран народным депутатом (в 2000—2002 и в 2002—2005 годах как беспартийный, в 2012—2014 — от УДАРа). В 2005—2006 был заместителем министра транспорта и связи.