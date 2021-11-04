Украинский военный получил ранения в зоне ООС. Оккупанты шесть раз нарушили «тишину»

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. За сутки оккупанты шесть раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Южного — дважды обстрелял позиции наших защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Возле Новоалександровки наемники совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Золотого-3 — из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, его госпитализировали. Сейчас состояние воина удовлетворительное

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность.