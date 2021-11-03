США выделят $25 млн на развитие производства безопасной ядерной энергии. Среди участников инициативы Украина, Польша и Румыния
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- Екатерина Кадакова
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Pixabay
США объявили о выделении $25 миллионов по инициативе Nuclear Futures Package, которая предусматривает расширение доступа стран к безопасной ядерной энергетике.
Об этом 3 ноября на конференции ООН по изменению климата заявила заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасностью Бонни Дженкинс, сообщили в Государственном департаменте США.
«В рамках Nuclear Futures Package США рады сотрудничать с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией и Индонезией для поддержки прогресса в достижении их целей в области ядерной энергетики», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что деньги будут направлены на развитие технологий получения ядерной энергии безопасным способом, демонстрацию потенциала термоядерной энергетики на пути перехода к экологически чистой энергии и развитие реакторов малой мощности.
Отдельно в Госдепе подчеркнули, что этот пакет является подтверждением решительной приверженности США инновациям в области энергетики и ядерных технологий как важного компонента для достижения целей глобального изменения климата.
Как отмечается, в этой инициативе, кроме Госдепа, принимают участие Агентство США по торговле и развитию, а также Минторг и Минэнерго США.
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