Airbnb воспроизвел квартиру Кэри Брэдшоу из «Секса в большом городе» и сдаст ее в аренду на одну ночь

Сервис аренды жилья Airbnb в честь продолжения сериала «Секс в большом городе», получившего название And Just Like That, воспроизвел квартиру Кэри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер) и сдаст ее на одну ночь в аренду.

Бронирование открывается в понедельник, 8 ноября, в полдень по североамериканскому восточному времени. Квартиру смогут арендовать два человека на одну ночь — с 12 на 13 ноября. Жилье расположено в Нью-Йорке на Манхэттене в Верхнем Ист-Сайде, ночь обойдется в $23.

Изюминка квартиры — шкаф Кэри, наполненный дизайнерскими и винтажными вещами. Также гостей будет ждать:

виртуальный прием от Сары Джессики Паркер, напоминающий начало сериала;

бранч в Челси;

коктейль «Космополитан»;

возможность надеть наряды Кэри.

Airbnb отмечает, что консьерж обеспечит «невероятное пребывание» для гостей и будет находиться там все время.

Напомним, что стриминговый сервис HBO Max анонсировал продолжение сериала «Секс и город» — мини-сериал And Just Like That. Он расскажет о жизни трех подруг двадцать лет спустя. На экранах опять появятся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту Джонс, от участия в съемках отказалась — она давно говорила, что устала от своей героини.