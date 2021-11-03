Рада устранила неточности в законе об олигархах — в дальнейшем его должен подписать главаРады и президент
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- София Телишевская
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Верховная Рада проголосовала за устранение неточностей в принятом законе №5599 о деолигархизации. Депутаты поддержали все предложенные уточнения.
В законе уточнили, что решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления:
- Кабинета министров;
- члена СНБО;
- Национального банка;
- Службы безопасности Украины;
- Антимонопольного комитета Украины.
Также СНБО за десять рабочих дней до дня проведения заседания, цель которого признать личность олигархом, должна сообщить ей об этом. В сообщении должны быть изложены признаки, по которым можно признать человека олигархом. После этого такая информация публикуется на сайте СНБО.
В то же время, уточнения позволяют такому человеку устно дать свои объяснения прямо на заседании Совета нацбезопасности без письменных документов.
- Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.