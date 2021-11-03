Глава Минздрава: Украина до конца недели получит почти 3 млн доз вакцины Moderna
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга заявил, что до конца этой недели в Украину прибудет 2,93 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса.
По его словам, партия поможет удовлетворить растущий спрос на вакцину. Она прибудет в страну в рамках всемирной инициативы COVAX.
Ляшко уточнил, что сейчас на складах есть около 7,5 млн доз вакцины. Он надеется, что высокие в последние недели показатели вакцинации не спадут. В среднем в сутки в Украине вакцинируются 250 тысяч людей.
- В Украине с начала октября начался резкий рост больных коронавирусом и высокий уровень смертей от него. К концу месяца количество суточных смертей стало бить рекорды за все время пандемии.
- По состоянию на 3 ноября, в стране полностью вакцинировали 7,54 млн человек. Всего было сделано 18 млн прививок. В целом показатель вакцинированных в стране низкий — 17,1 % от общего числа населения.