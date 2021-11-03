ЮНИСЕФ: 42% непривитых украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине провел национальный репрезентативный опрос, который показал, что 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться при определенных условиях.

На решение человека влияет страх перед болезнью, опыт близких, советы врачей и мифы о прививках.

Больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей. Это действительно так, ведь вакцинированные люди в пять раз реже заражаются и имеют более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые.

Это также было самым большим мотиватором и для тех, кто уже вакцинировался. Так, 65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19 и только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

В общем, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививаться от COVID-19.

Среди основных причин, почему некоторые до сих пор сомневаются — недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелания повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость.

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины.

Исследования проводились в сентябре-октябре 2021 года (до введения «красных» зон) исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Опрос проводился методом телефонных интервью – опрошено 2 006 человек.