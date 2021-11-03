МВД Беларуси признало ресурсы телеканала «Белсат» экстремистским формированием
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- Костя Андрейковец
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Министерство внутренних дел Беларуси признало экстремистским формированием интернет-ресурсы телеканала «Белсат», который вещает из Польши.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат», — сказано в сообщении.
Деятельность «Белсата» на территории страны запрещена. По недавнему закону создателей контента телеканала, журналистов и подписчиков интернет-ресурсов телеканала могут судить по уголовной статье, которая предусматривает до 7 лет тюрьмы.
- «Белсат» — это спутниковый телеканал, который вещает на беларусском языке. Он активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко, а его журналисты нередко подвергались преследованиям. В июне 2021 года информационные ресурсы телеканала, его сайт и страницы в соцсетях, признали экстремистскими.
- Журналистки телеканала Катерина Андреева и Дарья Чульцова в феврале 2021 года осуждены на 2 года лишения свободы.
- Экстремистскими в Беларуси признаны более 100 Telegram-каналов, новостных порталов и СМИ.