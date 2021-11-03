В США регулятор официально одобрил использование вакцины Pfizer для детей 5—11 лет

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В США Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) официально и окончательно одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5 — 11 лет.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Директор CDC Рошель Валенски подписала рекомендацию консультантов агентства по вакцинации детей. Там считают, что прививка детей в возрасте 5 — 11 лет снизит распространение COVID на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Препарат вводят в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть количества, которое получают люди старше 12 лет. Дозы будут разделять интервалом в три недели и колоть специальными иглами.

Исследователи подчеркнули, что не выявили повышенного риска сердечного миокардита в результате вакцинации. По словам экспертов, те, кто не вакцинирован, подвергают себя большим рискам, чем те, кто привился.

«Заражение коронавирусом гораздо опаснее для сердца», — сказал ведущий детский кардиолог Мэтью Остер.

Экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет также одобрило Управление контроля качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA). Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы.