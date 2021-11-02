«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу в 2022 году

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины и Польши с января по сентябрь 2022 года, что могло увеличить объем поставок топлива в Европу.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform, сообщает Интерфакс.

Так, «Оператор ГТС Украины» предложил 9,8 млн куб. м в сутки на газоизмерительной станции «Суджа» и 5,2 млн куб. м в сутки — на «Сохрановке». Оба предложения остались невостребованными.

В то же время «Газпром» проигнорировал мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа», который может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад.

По результатам аукциона цена на газ замерла на отметке $796 за тысячу кубометров.