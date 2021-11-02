«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу в 2022 году
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- Екатерина Кадакова
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины и Польши с января по сентябрь 2022 года, что могло увеличить объем поставок топлива в Европу.
Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform, сообщает Интерфакс.
Так, «Оператор ГТС Украины» предложил 9,8 млн куб. м в сутки на газоизмерительной станции «Суджа» и 5,2 млн куб. м в сутки — на «Сохрановке». Оба предложения остались невостребованными.
В то же время «Газпром» проигнорировал мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа», который может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад.
По результатам аукциона цена на газ замерла на отметке $796 за тысячу кубометров.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2000. Причина столь высокой цены — ограниченные запасы газа в подземных хранилищах Европы.
- Правительства ряда стран Европейского Союза требуют расследовать ситуацию. В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил Еврокомиссию в резком росте цены на газ. Также в Кремле заявили, что для наращивания транзита через Украину Европа должна увеличить закупку газа.
- В октябре Украина предложила Европе дополнительный транзит 55 миллиардов кубометров газа по «специальным условиям».
- После этого президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в подземные хранилища в Европе, где сейчас находится меньше 190 тысяч кубометров. Глава компании Алексей Миллер заявил, что заполнение хранилищ начнется после 8 ноября.