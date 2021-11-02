В Закарпатской области у школьницы диагностировали полиомиелит. У нее парализовало ногу
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- Костя Андрейковец
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Wikipedia
В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит. У нее парализована нога, сейчас девочка находится в больнице.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
По данным медиков ребенок не был вакцинирован, как и еще двое детей из той же семьи.
«Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились паралич, общая слабость, был диагностирован острый дряблый паралич. Взяли пробы и через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов», — рассказала заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева.
Главная эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик подтвердила информацию о полиомиелите у ребенка, но отметила, что этот инцидент не связан с недавно выявленными четырьмя случаями полиовируса во время эпидрасследования на Закарпатье.
Медики в целях безопасности не разглашают район, где проводили исследования, а также данные о семьях.
В пресс-службе Закарпатской ОГА изданию уточнили, что в области от полиомиелита привиты только 49,7% детей — это один из худших показателей в Украине.
- В начале октября в Украине впервые за шесть лет зафиксировали случай паралича, вызванного полиомиелитом. Заразился ребенок из многодетной семьи в Ровенской области, затем врачи диагностировали ту же болезнь у шести братьев и сестер малыша. Родители отказались вакцинировать ребенка по религиозным соображениям.
- 9 октября в области объявили о начале кампании по вакцинации детей.
- В регион направили команду эпидемиологов и вирусологов, чтобы расследовать случай заражения. В Закарпатской области тоже начали проверку — дети из Ровенской области, у которых обнаружили болезнь, до этого были на Закарпатье.
- Полиомиелит — заболевание, лекарств против которого не существует. В ХХ веке им переболели сотни тысяч людей по всему миру. В итоге болезнь почти победили с помощью вакцинации, но в отдельных странах, например в Афганистане и Пакистане, до сих пор случаются вспышки.