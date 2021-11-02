«В квадриллион раз тяжелее Солнца». Обсерватория NASA показала фото сверхмассивного скопления галактик
- Автор:
- Олег Панфилович
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Billy Brown / Flickr
Космическая обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала сверхмассивное скопление галактик.
Снимок обсерватории опубликовала в Twitter.
«С массой примерно в квадриллион (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается чрезвычайно массивным», — говорится в сообщении.
Ученые также объяснили, что вблизи центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, содержащая одну из самых мощных сверхмассивных черных дыр, открытых на сегодня.
- Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая расположена в 200 миллионах световых лет от Земли в созвездии Индеец.
- Перед этим телескоп Hubble прислал снимок умирающей звезды CW Leonis, расположенной на расстоянии 400 световых лет от Земли в направлении созвездия Льва.