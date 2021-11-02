Островное государство Тонга идет на локдаун. Там впервые с начала пандемии выявили больного коронавирусом

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Островное государство Тонга 2 ноября объявило о локдауне после выявления первого с начала пандемии больного коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Локдаун предусматривает комендантский час с 20:00 до 06:00, людям также приказали прекратить ходить на работу и оставаться дома. Не будут работать общественный транспорт, рестораны, бары и клубы, школы и церкви.

«Лучше просто относиться к этому положительно и рассматривать как меру предосторожности, чем потом сожалеть, когда будет слишком поздно», — сказал представитель Минздрава Сиали Акауола.

Коронавирус в стране впервые выявили 27 октября у пассажира, прилетевшего из Новой Зеландии. По данным Министерства здравоохранения Новой Зеландии, инфицированный путешественник прибыл в Тонгу из города Крайстчерч. Пассажир был полностью вакцинирован, у него был отрицательный результат теста перед вылетом. Коронавирус у него подтвердился во время карантина в отеле в Тонге. Остальные 214 пассажиров рейса получили отрицательный результат по прибытии и проходят 21-дневный карантин.

Как сообщает Matangi Tonga, после новостей о первом больном тысячи людей бросились в центры вакцинации. По данным портала Our World in Data, по состоянию на 25 октября 31,7% населения полностью вакцинировано.

Тонга — это полинезийская страна, состоящая из более чем 170 островов южной части Тихого океана, с населением около 100 тысяч человек. Это отдаленный архипелаг, расположенный примерно в 800 км к востоку от Фиджи и в 2 380 км от Новой Зеландии.