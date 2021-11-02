ВМС США установили, с чем столкнулась атомная субмарина — с подводной горой
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Американская атомная подлодка, которая 2 октября врезалась в неизвестный подводный объект в Южно-Китайском море, на самом деле столкнулась с подводной горой, которая не была обозначена на карте. Это показало расследование, которое цитирует CNN.
«В ходе расследования установили, что USS Connecticut при выполнении работ в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе столкнулась с неотмеченной на картах подводной горой», — сообщил представитель Седьмого флота (он действует в западной части Тихого и Индийского океанов).
В ВМС заявили, что 11 членов экипажа получили незначительные травмы, однако ядерная установка в результате аварии не пострадала. Результаты расследования передадут на рассмотрение командующего Седьмым флотом вице-адмирала Карла Томаса. Он решит, целесообразны ли «дальнейшие действия, включая привлечение к ответственности».
- Инцидент произошел 2 октября во время патрулирования. После столкновения лодка была вынуждена всплыть и в надводном положении идти на базу на остров Гуам, где специалисты оценили степень ее повреждения. Позже были предположения, что лодка могла столкнуться с неизвестным китайским подводным объектом.
- Подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf («Морской волк») была спущена на воду в 1997 году и является одной из трех в своем классе. SSN-22 была построена для охоты за передовыми советскими подводными лодками на больших глубинах и наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23) является одной из самых боеспособных в США.