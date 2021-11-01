На выборах мэра Харькова победил Терехов

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Мэром Харькова избрали исполняющего обязанности главы города Игоря Терехова.

Об этом объявила территориальная избирательная комиссия.

За него отдали 146 240 голосов. Это 50,66%. Ближайший оппонент Терехова Михаил Добкин набрал 82 008 (28,4%) голосов.

Согласно украинскому законодательству, на выборах главы города с населением более 90 тысяч жителей нужно получить более 50% голосов избирателей, чтобы быть избранным. В случае, если в первом туре ни один кандидат не набирает такого количества, то проводят второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.