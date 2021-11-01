Вулкан на Ла-Пальме спровоцировал поток туристов. Власти довольны

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма, которое не утихает с 19 сентября, спровоцировало потоки туристов на остров.

Об этом пишет El Pais.

Желающие увидеть извержение образуют огромные очереди на всех смотровых площадках и забронировали почти все жилье на острове, которое сдается в аренду. Из-за тысяч туристов пробки на дорогах острова стали частым явлением. Только на этих выходных ожидается прибытие около 10 тысяч человек.

Власти рады видеть туристов, поскольку приток денег от них поможет решить часть экономических проблем, вызванных стихийным бедствием. Туристический сезон может быть длинным, с учетом того, что ученые не могут предсказать, сколько еще будет длиться извержение. Оценки ученых говорят о том, что вулкан утихнет не скоро.