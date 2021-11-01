«Укрзалізниця» возобновила курсирование поезда из Мукачево в Будапешт
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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НАБУ
Со 2 ноября возобновляется курсирование поезда 33/34 Мукачево — Будапешт (через Чоп и Захонь).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно расписанию, поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и прибывать на конечную станцию в 18:37. Время отправления из Будапешта — в 7:23, прибытие в Мукачево в 15:30.
Отдельно в «Укрзалізниці» отметили, что для въезда в Венгрию украинцам нужны биометрический паспорт или виза, действующее на территории Европы медицинское страхование и финансовое обеспечение.
К тому же в связи с карантинными ограничениями из-за коронавируса во время пересечения границы будут проверять украинский или венгерский сертификат о вакцинации (ограничение не распространяется на детей до 18 лет) или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем 72 часа на момент въезда.
В то же время отрицательный тест на антиген для пересечения границы не принимается.
- Ранее «Укрзалізниця» возобновила курсирование поезда Киев — Варшава. До этого компания запустила поезд в Перемышль.
- Также возобновлено движение поездов в Австрию, Молдову и Словакию.
- В Украине с 21 октября действуют усиленные правила карантина, касающиеся пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами на автобусах, поездах и самолетах. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, подтверждающий их безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому до 72 часов.