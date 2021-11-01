«Укрзалізниця» возобновила курсирование поезда из Мукачево в Будапешт

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Со 2 ноября возобновляется курсирование поезда 33/34 Мукачево — Будапешт (через Чоп и Захонь).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно расписанию, поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и прибывать на конечную станцию в 18:37. Время отправления из Будапешта — в 7:23, прибытие в Мукачево в 15:30.

Отдельно в «Укрзалізниці» отметили, что для въезда в Венгрию украинцам нужны биометрический паспорт или виза, действующее на территории Европы медицинское страхование и финансовое обеспечение.

К тому же в связи с карантинными ограничениями из-за коронавируса во время пересечения границы будут проверять украинский или венгерский сертификат о вакцинации (ограничение не распространяется на детей до 18 лет) или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем 72 часа на момент въезда.

В то же время отрицательный тест на антиген для пересечения границы не принимается.